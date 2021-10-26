بينهم أطراف مشاجرة ومواطن تباهى بحيازة المخدرات.. 15 متهمًا في قبضة الأمن العام

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الأمن العام، اليوم الثلاثاء، القبض على 15 متهما في العديد من القضايا.

وأضاف الأمن العام، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر »، أنه تم القبض على 5 مواطنين تشاجروا في مكان عام؛ نتيجة خلافٍ بينهم وقام أحدهم بدهس متعمد لأحد طرفي المشاجرة.

وأكد القبض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، قاما بإتلاف جهاز الخدمة الذاتية لأحد البنوك ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال.

وأشار إلى ضبط 6 مواطنين سطوا على محل تجاري تحت تهديد السلاح الأبيض وسلب مبلغ مالي، والقبض على مقيم من الجنسية الباكستانية سرق 45 ألف ريال من خزنة أحد المحال التجارية.

وألقى القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متباهيا بحيازة مواد مخدرة وممنوعات وسلاح وأطلق النار في الهواء ووثق ذلك ونشره.

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