«زاتكا» تكشف موعد تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية

الرياض - محمد عبدالله - دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا»، مكلفيها الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، إلى المسارعة في الاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى.

وأوضحت زاتكا، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه متبقي على بدء تطبيق المرحلة الأولى للفوترة الإلكترونية 40 يومًا؛ حيث ستدخل حيز التنفيذ في 4 ديسمبر 2021م.

متطلبات الفوترة الإلكترونية

وبينّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية تتمثل في التالي:

- التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد.

- التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام.

- التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلباتها.

- التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية.

- التأكد من تضمين عنوان الفاتورة، وذلك حسب النوع المُصدر.

حل مشاكل الفوترة الإلكترونية

وأكدت الزكاة والضريبة والجمارك، على أنه يمكن للمكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية الاطلاع على القائمة الاسترشادية غير المُلزمة لمزودي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية، من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

ودعت زاتكا، المكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع، مؤكدة أنه لا يُفهَم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم، وإنما يُعد المكلف نظاميًا عند تحقيقه للمتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية باستخدام أي حل تقني.

كما حثت الهيئة، المكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة والمهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالفوترة الإلكترونية (فاتورة)، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

كما يمكن للمكلفين لخاضعين للفوترة الإلكترونية، كذلك التواصل عبر حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

المرحلة الأولى بالفوترة الإلكترونية

ووجهت هيئة زاتكا، عدد من النصائح والإرشادات الهامة للمنشآت التجارية في إطار مرحلة التهيئة والاستعداد قبل تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية.

واقترحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على المكلفين اتباع الأربع الخطوات التالية للاستعداد لتطبيق المرحلة الاولى من الفوترة الإلكترونية في الوقت المناسب:

١- فهم متطلبات الفوترة الإلكترو​نية:

تعرف على الفوترة الإلكترونية بالاستفادة من المراجع المتوافرة في الموقع.

٢- استخدام حل تقني متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية​:

على المكلفين الاتصال بمزودي الأنظمة الإلكترونية والحلول التقنية أو الفرق التقنية الداخلية للتأكد من أن الحل التقني الخاص بك متوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.​

​٣- اختبر نظام الفوترة الإلكترونية:

الذي ستستخدمه قبل تاريخ 4 ديسمبر حتى تتأكد أن الفواتير صحيحة

٤- تأكد من استعداد موظفيك:

عرِّف موظفيك على الفوترة الإلكترونية وأنظمتها​

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