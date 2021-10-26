«ريف» يوضح أسباب استمرار دعم برنامج التنمية الريفية المستدامة

الرياض - محمد عبدالله - كشف برنامج منصة ريف، التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أسباب وقف دعم برنامج التنمية الريفية المستدامة.

ورد برنامج منصة ريف، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، على استفسار أحد المستفيدين موضحًا شرطًا أساسيًّا لاستمرار دعم برنامج التنمية الريفية المستدامة.

وأوضحت منصة ريف، أن الدعم المقدم من برنامج التنمية الريفية المستدامة مستمر لمن تنطبق عليه الشروط، لافتًا إلى أن هذه الحالة تظل مستمرة طالما كان المستفيد مستوفي المتطلبات والاشتراطات اللازمة.

وفي الإطار نفسه، أوضحت منصة ريف، أن المشاريع المقبولة مبدئياً من البرنامج يتم رفعها إلى الجمعيات الشريكة بحسب المناطق، وتقوم الجمعية بالتواصل مع المتقدمين للتحقق من المشاريع.

آلية التقديم على دعم ريف

وأوضحت منصة ريف، آلية وطريقة وكيفية القيام بالتسجيل على دعم الريف الخاص بالأسر المنتجة، وذلك من خلال القيام بإتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول على منصة ريف وذلك من خلال الضغطس على الرابط التالي (من هنا).

- من القائمة، اختر طلب الدعم.

- املء كل البيانات الشخصية المطلوب إدخالها.

- أنقر على كلمة تسجيل.

- قم بإدخال الحساب المصرفي التابع لك.

- اختار أحد البرامج الثلاثة الذي يقدمه دعم الريف.

- ادخلرمز التحقق لكي يتم إرسال رسالة تأكيدية على أنك الشخص الذي قام بالتقدم في الوقت الحالي.

- اضغط على أيقونة حفظ، وبعد ذلك يمكنك الاستعلام من آن إلى آخر عن نتيجة حصولك على الدعم الشهري.

دعم الريف.. شروط التسجيل

وأوضحت منصة ريف، شروط الحصول على دعم الريف التي يجب أن تتوافر في المتقدمين والراغبين في التسجيل من الأسر المنتجة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

- أن يكون المتقدم سعودي/سعودية الجنسية

- ألا يكون المتقدم/المتقدمة يعمل داخل أحد القطاعات الحكومية والخاصة.

- ألا يقل عمره عن 22 عامًا.

- أن يكون مشرفًا مباشرًا أو عاملًا على المهنة التي قام بالترشيح فيها خلال البرنامج.

- أن يكون محل إقامته داخل مكان المشروع.

- لا يجب أن يتجاوز الراتب الخاص به عن ستة آلاف ريال سعودي.

- لا تتجاوز برامج دعم الريف عن ثلاثة برامج فقط.

- يجب أن تمتلك حسابًا بنكيًّا.

منصة ريف

ودُشِن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف)، والذي يأتي تعزيزاً لقدرات صغار المنتجين الزراعييـن والجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق.

ويهدف البرنامج إلى ضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، والمساهمة في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.

وتعمل وزارة البيئة المياه والزراعة، على تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة، وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.

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