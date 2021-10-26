«المرور» يحذر من «سلوك خاطئ» أثناء قيادة المركبات

الرياض - محمد عبدالله - عدّد المرور السعودي، الثلاثاء، 4 أضرار للوقوف الخاطئ والذي يتسبب في الازدحامات المرورية وهدر وقت الآخرين.

وقال المرور، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الوقوف الخاطئ يعطل الآخرين، ويعرقل حركة السير، كما أنه غير الآمن للمركبة، ومخالف للأنظمة المرورية.

ويشمل نظام المرور ضمن قواعد السير على الطرق، حظر إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحًا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليًّا.

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