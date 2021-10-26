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القصاص ينهي قصة جريمة مكتب التعليم بالداير

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أنهى القصاص قصة جريمة مكتب التعليم بمحافظة الداير التابعة لمنطقة جازان التي حدثت يوم الخميس 12 فبراير 2016، عندما اقتحم المعلم عبدالله بن جابر بن أسعد المالكي بسلاحه مكتب التعليم، ممطرا كل من يقابله بوابل رصاص سلاحه الرشاش، مخلفا مجزرة مروعة هزت المجتمع عامة والوسط التعليمي خاصة، ذهب ضحيتها ستة من العاملين في مكتب التعليم بالداير ما بين مشرفين تربويين وإداريين، وإصابة موظفين آخرين بإصابات حرجة.

وأصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق الجاني الذي أدت جريمته إلى مقتل كل من حسن بن محمد بن جبار المالكي، ومحمد بن جبران الخالدي، وحسن بن محمد بن جابر المالكي، وعبدالله بن أحمد جوحلي، وحسين بن سلمان الخالدي، وحسن بن موسى مالكي، وسلطان بن سلمان المالكي؛ "سعوديي الجنسية".

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني عبدالله بن جابر بن أسعد المالكي اليوم الثلاثاء 20 / 3 / 1443هـ بإصلاحية السجون بمنطقة جازان.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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