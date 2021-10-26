رئيس جامعة الطائف يتفقد مدينة الكلية الجامعية برنية

وبدأت الجولة التفقدية في مباني كليات الطالبات الجديدة في المدينة الجامعية التي تعد الأكبر في تاريخ الكلية الجامعية برنية.
وقدم عميد الكلية الجامعية برنية الأستاذ دكتور محمد السبيعي شرحًا وافيًا للمرافق التي تم تفقدها، وما يتضمنه مبنى الطالبات مؤكدًا على التوسع النوعي الذي شمل مباني الطالبات والذي يشمل كافة المرافق الخدمية التي تخدم الطالبات وعضوات الهيئتين الأكاديمية والإدارية.
كما شملت الجولة مبنى الطلاب المجهز بالكامل والتقى بعدد من الطلبة في قاعاتهم .
من جهة أخرى رفع عسيري أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم الكبير الذي يولونه للتنمية، مشيدا بالدور الذي يقوم به المسؤولون في الكلية، ومثمنا المثابرة على العمل لرفع مخرجاتها ومتابعة مشاريعها القائمة.
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