شكرا لقرائتكم خبر عن مُحكمة الهدف.. المفتي يشيد بمنصة «إحسان» في المجال الخيري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بما تقوم به المنصة الوطنية للعمل الخيري "احسان" في مجال العمل الخيري ودعم المشاريع الخيرية واستدامتها.

وعبر خلال استقباله الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان المهندس عبدالعزيز الحمادي عن الشكر والتقدير لجهود العاملين في هذه المنصة التي تعد محكمة الهدف وتخدم رغبات المتبرعين.

من جهته، استعرض الحمادي الأعمال والبرامج التي أطلقتها منصة "احسان"، وفق أحدث التقنيات لتكون مستقبلاً جديداً لدعم العمل الخيري بأحدث الأساليب.

من جهة ثانية التقى نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية، المشرف العام على مكتب المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، بمكتبه الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، وبحث معه الشراكة بين المنصة والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.