محمد بن مسعود - الدمام - توجيهات صارمة للنقاط الأمنية بمنع القيادات العسكرية من مغادرة مدينة مأرب .. وهذا هو السبب !!

أفادت مصادر مطلعة في محافظة مأرب شرق اليمن بأن توجيهات عسكرية صارمة صدرت للنقاط الأمنية بمنع مغادرة القيادات العسكرية لمدينة مأرب تحت أي مبرر كان .

ولفتت المصادر إلى أن التوجيهات الصارة من قبل القيادة والسيطرة بمدينة مأرب للنقاط الأمنية قضت بمنع مغادرة القيادات العسكرية لمدينة مأرب .

قد يهمك ايضاً

وأرجعت المصادر السبب إلى بدء عدد من القيادات العسكرية مغادرة مدينة مأرب باتجاه مدينة عتق بمحافظة شبوة ومدينة سيئون في محافظة حضرموت تحسبا لأي مستجدات قتالية طارئة على سير المعركة قد تمكن مقاتلي الحوثي من اقتحام مدينة مأرب في أي لحظة .

وكان مصدر دبلوماسي يمني مطلع في العاصمة السعودية الرياض ابلغ عدد من مسؤولي وقيادات الشرعية في مأرب بسرعة مغادرة المدينة.

وبحسب المصدر الدبلوماسي فإن غرفة عمليات القوات المشتركة للتحالف العربي بمأرب أخطرت عددا من القيادات العسكرية ومسؤولي السلطة المحلية في مدينة مأرب بخطورة بقائهم في المدينة غداة سيطرة الحوثيين على مركز مديرية الجوبه والعبيديه واجزاء واسعة من مديرية جبل مراد واقتراب مليشيا من مركز المحافظة.

ولفت المصدر إلى أن القيادات التي تم إخطارها بضرورة مغادرة مدينة مأرب هم عدد محدود ممن يمتلكون ملفات مهمة وخطيرة .

فيما تم ابلاغ مجموعة اخرى من قيادات ومسؤولي مأرب برفع درجة التأهب القصوى وأخذ الحيطة والحذر من خلال الحد من تحركاتهم والاستعداد للمغادرة في اي لحظة يتم ابلاغهم فيها.

وتأتي تحذيرات التحالف لبعض القيادات بالمغادرة والحد من الحركة في وقت كثفت فيه مليشيا الحوثي هجماتها باتجاه المدينة ، عقب سيطرتها على مديرية العبدية وأجزاء واسعة من الجوبة وجيل مراد، وهو الأمر الذي يراه مراقبون بأنه يمثل منعطف خطير ينذر بسقوط المدينة في أي لحظة.