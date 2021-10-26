محمد بن مسعود - الدمام - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لأم فلسطينية تحتضن قبر ابنها في القدس لمنع الجرافات الإسرائيلية من اقتلاعه.
وأظهر مقطع الفيديو والدة المقدسي الراحل علاء نبابتة وهي تعانق قبر ابنها في مقبرة اليوسفية الملاصقة للمسجد الأقصى، بينما يحاول عدد من أفراد الشرطة الإسرائيلية جرها بعيدا عنه.
وتشبثت الأم الفلسطينية بالقبر الذي ينتظر دوره في التجريف وهي تبكي وتنوح على ابنها قائلة: “علاء يما مش راح أقوم”.
يأتي هذا في الوقت الذي واصلت فيه القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أعمال التجريف في المقبرة المجاورة لأسوار البلدة القديمة بالقدس، لليوم الثاني على التوالي.
واتهمت وسائل إعلام فلسطينية طواقم البلدية الإسرائيلية بطمس أجزاء من المقبرة وشواهد القبور، أمس الاثنين وذلك بعد تدمير عدد منها ونبشها الأسبوع الماضي.
وقالت إن الحكومة الإسرائيلية تهدف لتحويل هذه المنطقة إلى “حديقة توراتية” ضمن مشروع للمستوطنين في محيط أسوار البلدة القديمة.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطينية تعانق قبر ابنها باكية لمنع الجرافات الإسرائيلية من اقتلاعه… فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.