صحيفة: مصادر طبية تقول إن حالة وزيرة الصحة المصرية "غير مستقرة"

محمد بن مسعود - الدمام - نقلت وسيلة إعلام محلية مصرية عن مصادر طبية تأكيدها أن الحالة الطبية لوزيرة الصحة المصرية هالة زايد “غير مستقرة” حتى الآن، بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، في مصر، الدكتور خالد مجاهد، لصحيفة “المصري اليوم“، إن “الوزيرة أجرت قسطرة علاجية”.

© AFP 2021 / KHALED DESOUKI

ونقلت الصحيفة عن مصادر طبية تتابع حالة الوزيرة إن “زايد موجودة حاليًا في الرعاية المركزة بمستشفى وادي النيل، تحت إشراف الدكتور حازم خميس، أستاذ أمراض القلب ومدير المستشفى وادي النيل والمتابع لحالة الوزيرة”.

وأكدت المصادر للصحيفة أن الوزيرة نقلت إلى المستشفى فجر اليوم وأنها “كانت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم أدى لارتشاح في المخ”.

وأشار المصدر، بحسب الصحيفة إلى أن “حالتها الصحية غير مستقرة وأنها ما زالت في العناية المركزة حتى الآن وتخضع للمتابعة الطبية الدقيقة”.

ولم تصدر وزارة الصحة المصرية، حتى الآن، أي بيانات بشأن نقل الوزيرة إلى المستشفى أو تعرضها لوعكة صحية.

>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن مع سبوتنيك.