اخبار الخليج – الفريق المشترك بين «التربية» و«هيئة الرياضة» يستعرض مستجدات مشروع المدرسة الرياضية

محمد بن مسعود - الدمام - استمرار تحضيرات إدخال لعبة المصارعة ضمن المناهج التعليمية والاتفاق على خطة للشراكة المجتمعية

نفذ الفريق المشترك بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للرياضة اجتماعه الدوري لمناقشة جميع مستجدات تطوير الرياضة المدرسية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بهدف الارتقاء بمستوى الرياضة المدرسية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية ومختلف الاتحادات الرياضية، بالإضافة إلى تنويع الألعاب الرياضية التي يقدمها المنهج التعليمي بما يعزز اكتشاف وصقل المواهب الرياضية البحرينية.

وقد حضر اجتماع الفريق كل من سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشئون المدارس، وسعادة الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وسعادة الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء، وسعادة الأستاذة كفاية حبيب العنزور الوكيل المساعد للخدمات التعليمية، والسيد عبادة الملا رئيس الاتحاد البحريني للمصارعة، وعدد من المسئولين من كلا الجانبين.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات مشروع المدرسة الرياضية، وآخر ما تم الاتفاق عليه بين فرق العمل الفرعية في هذا الشأن لتحديد متطلبات المرحلة القادمة لتنفيذ هذا المشروع، كما تمت متابعة استعدادات إدخال رياضة المصارعة ضمن المناهج التعليمية وآخر التحضيرات في هذا الجانب، بالإضافة إلى مناقشة الخطة الإعلامية وخطة الشراكة المجتمعية بين المؤسسات المدرسية وأولياء الأمور لنشر ثقافة اللعبة والتعريف بفوائدها المتعددة في الجانبين السلوكي والرياضي. وفي هذا الصدد أطلع سعادة المدير العام لشئون المدارس الفريق المشترك على ما تم من إجراءات لإشراك مدراء المدارس في تعزيز هذه الرياضة على المستوى المدرسي من خلال الاجتماعات التي تم تنفيذها مؤخراً مع عدد كبير من مدراء المدارس، بالإضافة إلى الفقرات الإعلامية التي تم نشرها مؤخراً عبر الصحافة المحلية. ومن جانبه أكد سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة أن الفريق المشترك بين الوزارة والهيئة قد حقق تقدمًا كبيراً في خطط تطوير الرياضة المدرسية، وقد بدا ذلك واضحًا من قدر الحماس الذي يسود الاتحادات الرياضية التي بدأت تتشجع وتبدي رغبتها في الإسهام في تطوير الرياضة المدرسية عبر طرح مختلف الرياضات.

وقد تم خلال الاجتماع بحث إدخال عدد متنوع من الألعاب الرياضية والذهنية ضمن مناهج وأنشطة المؤسسات المدرسية، والاتفاق على وضع جدول زمني لمناقشة هذه البرامج التطويرية للرياضة المدرسية في الاجتماعات القادمة.