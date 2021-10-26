السعودية | تعليم جدة يختتم فعاليات “يوم المعلم” بسباق المشي والمرسم الحُر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - مكة المكرمة:

نيابة عن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي دشّن المساعد للشؤون المدرسية طواشي الكناني مساء أمس وبحضور مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل عاتق سباق المشي والذي نظمته إدارة تعليم جدة ممثّلةً في الشؤون المدرسية وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم تحت شعار “المعلمون قلب التعليم النابض” والذي أقيم بممشى الواجهة البحرية بجدة بمشاركة ٣٠٠ معلم من مدراس جدة حيث بلغت مسافة السباق ٤ كم.

وفي ختام السباق تم تكريم المعلمين الحاصلين على الثلاثة المراكز الأولى بكأس المعلم وتكريم باقي العشرة الأوائل بالهدايا التذكارية كما تم تكريم الجهات المشاركة .

وعلى صعيد متصل افتتح مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون المدرسية مساء أمس فعاليات المرسم الحرّ والذي أقامه مكتب التعليم بشرق جدة “بنات” ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم بساحة دوّار النورس بواجهة جدة البحرية بحضور مديرة مكتب الشرق بنات فضة المتحمي.

وقام المساعد بجولة في أركان المرسم الذي اشتمل على الورش الفنية التفاعلية والجليري المصغّر على مساحة ٢٤ متراً بمشاركة ٢٥ معلمة من مدارس جدة واستهدف توظيف مواهب الطالبات الفنية بمختلف المراحل من خلال أعمال تُبرز دور المعلم والمعلمة وتحتفي بهم في مناسبة يومهم العالمي وعرضها للجمهور .

واشتمل المرسم الحر على عدد من الأركان تنوعت مابين براعم الإبداع ، تخيل أكثر، بصمة إبداع، أنامل مبدعة، أرسم معلمتي، نغم الوان، فنون التراسنفير وغيرها.

يذكر أن سباق المشي والمرسم الحرّ من الفعاليات التي تهدف إلى إبراز الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم وترسيخ جهود المعلمين والمعلمات ودورهم المحوري في بناء المجتمعات وتعزيز وترسيخ ذلك في نفوس أطياف المجتمع.