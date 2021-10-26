البيت الأبيض: بايدن يجري محادثات مع شي جين بينغ في نهاية العام

محمد بن مسعود - الدمام - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيجري محادثات افتراضية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بحلول نهاية العام.
وقال سوليفان: “سيجد قادة البلدين فرصة لعقد اجتماع افتراضي بحلول نهاية العام”.
وكان من المتوقع في وقت سابق أن يعقد الزعيمان اجتماعا على هامش قمة مجموعة العشرين، لكن رئيس جمهورية الصين الشعبية لا يعتزم المشاركة شخصيا في الاجتماع.
وقال سوليفان: “لقد اختار (الرئيس) شي عدم المشاركة شخصيًا” ، لكنه شدد على أنه بينما يرى الرئيس الأمريكي أن التواصل وجهًا لوجه هو الشكل الأكثر فاعلية للدبلوماسية، في الوضع الحالي، سيجد القادة الفرصة. إلى “الجلوس في أقرب وقت ممكن في شكل افتراضي”.
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