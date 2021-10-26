محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس:
حضر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في العاصمة الرياض.
وانطلقت أعمال الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان “الاستثمار في الإنسانية”، وتستمر الأعمال على مدار 3 أيام.
وتشارك أكثر من 2000 بعثة تشارك في المبادرة، بالإضافة إلى 5 آلاف مشارك من صناع القرار وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يحضر أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في الرياض (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.