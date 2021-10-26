ولي العهد يحضر أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في الرياض (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس:

حضر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في العاصمة الرياض.

وانطلقت أعمال الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان “الاستثمار في الإنسانية”، وتستمر الأعمال على مدار 3 أيام.

وتشارك أكثر من 2000 بعثة تشارك في المبادرة، بالإضافة إلى 5 آلاف مشارك من صناع القرار وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم.