إحباط مخطط لتهريب أكثر من (5) ملايين قرص إمفيتامين داخل حاوية عنب

محمد بن مسعود - الدمام - 03-20-1443 05:24 صدى تبوك – التحرير : صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب (5,246,000) قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة الإسلامي، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وهم مقيمان من الجنسية الأردنية ومقيم من الجنسية السورية.

وأكد الرائد النجيدي، أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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