«رتال» تطلق المسابقة الدولية لتصميم المساجد

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، اليوم الثلاثاء، تنظيم مسابقة رتال لتصميم المساجد، وهي مسابقة دولية معمارية، لتصميم مسجدين محليين، في مخطط نساج تاون ٢ الدمام، وبإدارة من جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، التي تعني بتطوير المساجد في المملكة والعالم، بالشراكة مع المعهد الأمريكي للمعماريين (AIA)، وبالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية.

وأُطلقت هذه المسابقة لتحفيز المعماريين نحو إثراء البيئة العمرانية بتصاميم مبتكرة ترتقي بعمارة المساجد المحلية، وأن يراعى التصميم استخدام المواد الصديقة للبيئة كجزء من التصميم، ومراعاة تكاليف الصيانة والتشغيل المستقبلية للمبنى.



وقال الأمين العام لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، والمشرف على المسابقة الدكتور مشاري النعيم، إن هدف هذه المسابقة هو تغيير المفاهيم السائدة وتوظيف التقنيات المتفوقة للعمل على حل جميع إشكالات المساجد الرئيسية اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا، مشيرًا إلى أن إقامة هذه النوعية من المسابقات تولد أفكارًا جديدة وحراكًا ثقافيًا ينتهي بالتطوير والتغيير الذي نطمح له.

وأشار المهندس عبدالله بن فيصل البريكان، إلى أن رتال تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة في الحي السكني، مضيفًا أن الشركة تشرك المجتمع والعقول في تصميم مساجد أحياء رتال، من خلال هذه المسابقة للوصول إلى مساجد نموذجية، عصرية ومستدامة؛ حيث تعمل رتال وفق رؤية طموحه لتقديم حلول مبتكرة في تنفيذ المشاريع السكنية التي تناسب تطلعات عملائها مما نولها جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة على مدى عامين متتالين ٢٠١٩/٢٠٢٠.