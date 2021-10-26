الإرياني: المملكة تقود العالم في قضايا البيئة والمناخ.. وإيران تزرع الشر والموت باليمن

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إنه في الوقت الذي تواجه فيه السعودية التغير المناخي وتقود العالم في هذا الاتجاه، تقوم إيران بزرع الألغام وقتل الاطفال عبر أذرعها الحوثية في اليمن.

وكتب الإرياني، عبر تويتر: «بينما تتبنى المملكة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لحشد الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي، تنشئ ايران الميليشيات الطائفية وتهرب السلاح وتزرع الالغام لقتل اليمنيين وزعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي».

وتابع وزير الإعلام اليمني، قائلًا: «مقارنة تختصر الكثير بين من يعمل لخير الإنسانية، ومن ينشر الفوضى والإرهاب في العالم».

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