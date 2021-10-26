هل يمكن عمل خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة؟ «الجوازات» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المديرية العامة للجوازات، أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة، مشيرة إلى أنه يتم الإسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرة، من خلال خدمة «تواصل» عبر منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية.



جاء ذلك في رد حساب «الجوازات السعودية» على «تويتر»، على استفسار أحد الأشخاص قال فيه: «أريد عمل خروج نهائي لابني وهو بالخارج.. ما هو الأجراء المناسب في هذه الحالة؟».

يُذكر أن خدمة «تواصل» تمكِّن المستفيدين من توجيه ملاحظاتهم حول منصة «أبشر» للمختصين بالجوازات.

وذكرت الجوازات –عبر تويتر- أن خدمة «تواصل» المتاحة في منصة «أبشر» تتيح لجميع المستفيدين من خدمات الجوازات، من التواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات؛ لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة، وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.

وأوضحت أن خطوات تنفيذ الخدمة تشمل ست خطوات كالتالي: دخول المستفيد على حسابه في (أبشر)، ثم اختيار (خدمات) الموجودة أسفل قائمة خدماتي، ثم النقر على خيار (جوازات) واختيار خدمىة (تواصل)، ثم اختيار (طلب جديد)، والنقر على (تقديم الطلب).

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