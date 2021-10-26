نشرة «عاجل» أخبار السعودية اليوم..المملكة تواجه «التغير المناخي».. وأمطار وسيول على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - ترصد«صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2021، منها: المملكة تقود العالم لمواجهة «التغير المناخي»، وأمطار وسيول على بعض المناطق بدءا من غدٍ الأربعاء.

أمطار وسيول ببعض المناطق.. بدءًا من الأربعاء

المملكة تقود العالم لمواجهة «التغير المناخي»

حظيت مبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتان أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال الأيام السابقة، في الرياض، بحضور القادة من مختلف أنحاء العالم، بين 23 و25 أكتوبر الجاري، بتأييد عالمي من قبل الدول والمنظمات الدولية.

ضبط مفحِّط حي طويق بالرياض تجاوبًا مع بلاغ مواطن

أعلن المرور السعودي عن ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في حي طويق بالرياض، وإحالته للهيئة المرورية.

إشادة بِرَد وزير الطاقة على تصريحات بايدن حول أسعار النفط

أشاد خبراء ورواد بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، برد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول علاقة المملكة بارتفاع أسعار النفط.

45.4 مليون جرعة كورونا بالسعودية

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد جرعات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوز 82.2 مليون جرعة، فيما أعلنت وزارة الصحة أن عدد الجرعات المعطاة بالمملكة تجاوز 45.4 مليون جرعة.

6 شروط لإصدار تفويض مراجعة قطاع

حددت منصة أبشر نحو 6 شروط لإصدار تفويض مراجعة القطاعات، موضحة الخدمات التي يمكن تفويض الغير لتنفيذها.

الجوازات السعودية: 8 شروط لإصدار الإقامة

حددت المديرية العامة للجوازات شروط وخطوات إصدار هوية مقيم، لافتة إلى رسوم إصدارها.

54 % من موظفي القطاع السياحي في المملكة من النساء

قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، إن 54% من موظفي القطاع السياحي في المملكة هم من النساء.

«الغذاء والدواء» توجه رسالة هامة للمستهلكين

نصحت هيئة الغذاء والدواء، المواطنين بضرورة قراءة العبارات التحذيرية المدونة على عبوات المنتجات، مؤكدة أنها تمكِّن المستهلك من معرفة بعض المكونات التي قد لا تناسب حالته الصحية.

المرور: 4 خطوات لإلغاء مستخدم مركبة

حددت الإدارة العامة للمرور خطوات إلغاء مستخدم مركبة، مشيرة إلى شروط وخطوات إضافة مستخدم فعلي لمركبة.

هل يمكن لصاحب العمل تعديل عقد الموظف بعد توثيقه ؟

أعلنت منصة «قوى»، الواجهة الجديدة لقطاع العمل، والتابعة لإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إمكانية قيام صاحب العمل بتعديل العقد الموثق بعد موافقة الموظف.

انطلاق النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار تحت عنوان: «الاستثمار في الإنسانية»، بمشاركة أكثر من 300 متحدث من مختلف دول العالم، وذلك خلال الفترة من 26 وحتى 28 أكتوبر الجاري.

6 حالات يجوز فيها الحسم من أجر العامل دون موافقته

أوضحت منصة قوى، التابعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنّ هناك حالات حددها نظام العمل يجوز فيها حسم مبلغ من العامل دون موافقته كتابيًا.

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