بالفيديو.. رحلة استلام الأسلحة والذخائر من مقر نادي الصقور والصيد بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - أعلن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، خطوات استلام الأسلحة والذخائر من مقر النادي بملهم، شمال مدينة الرياض.

ونشر النادي –عبر تويتر- فيديو بيّن فيه خطوات الاستلام التي تبدأ من زيارة النادي حسب الموعد المسبق، ثم إبراز الموعد، ثم التحقق من اسم المستفيد أو الشخص المفوض، ويليها اختيار نوع الخدمة.

وأضافت أنه يتم إحضار نسخة من الهوية الوطنية وتصريح منصة (أبشر)، ويلي ذلك تقديم الأوراق لمطابقتها، ثم التأكد من بيانات السلاح، وأخيرا استلام السلاح.

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