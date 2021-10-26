مطالبات بالشورى للاستفادة من «سدايا» في تحسين الاستدامة الزراعية

الرياض - محمد عبدالله - ناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الخامسة للسنة الثانية من الدورة الثامنة، التي يعقدها اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة» للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وطالب عضو مجلس الشورى تركي العنزي مركز (استدامة)، وفقا لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعقد شراكة استراتيجية مع الجامعات والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الناشئة في تحسين الاستدامة الزراعية.

كما طالب عضو الشورى عبدالله النجار، المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير قاعدة بيانات وطنية ديناميكية توفر معلومات دقيقة عن الممارسات الزراعية المستدامة والتقنيات الحديثة والمبتكرة.

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