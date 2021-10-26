الشورى يطالب بآليات لتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة

الرياض - محمد عبدالله - ناقش مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب مجلس الشورى، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، برنامج (كفالة)، بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي لتطبيق آليات فعالة لتشجيع البنوك التجارية للتوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في القطاعات الواعدة والمستهدفة في رؤية المملكة 2030.

كما طالب المجلس، برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني لدراسة أثر مبادرة «دعم المنشآت ذات السعودة المرتفعة»، التي أطلقها الصندوق من خلال البرنامج لتكون ضمن مبادرات التوطين الدائمة.

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