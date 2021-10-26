الصحة: تسجيل 65 إصابة و38 حالة تعافي من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 458368 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 38 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 537376 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8782 حالة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد جرعات اللقاح إلى ( 45527156) جرعة، عبر اكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

كان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قال أول أمس الأحد، إنه لا يوجد تعارض بين لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا الموسمية، حتى ولو أُخذ اللقاحان في يوم واحد.

وذكرت وزارة الصحة -في وقت سابق - إن التبديل بين اللقاحات يمكن أن يساعد في محاربة المتغيرات؛ لأنه مع تحور الفيروس يمكن أن يتغير الجزء الذي يستهدفه اللقاح، ما قد يجعل اللقاح أقل فاعلية.

من جهة أخرى، أطلقت وزارة الصحة، خدمة جديدة للتخفيف عن المرضى بتوصيل الدواء إلى المنزل دون مقابل مادي.

حيث نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع تويتر، تغريدة جاء نصها: «لراحتك ‎دواؤك لبابك مجانًا، في كافة مناطق المملكة، عبر خدمة البريد الدوائي من وزارة الصحة».

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