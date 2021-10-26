الرياض - محمد عبدالله - حددت منصة أبشر نحو 5 خطوات للاستعلام عن المخالفات العامة، مشيرة إلى آلية الاستعلام عن المخالفات المرورية وكذلك آلية الاستعلام الشامل.

وأوضح منصة أبشر عبر موقعها الإلكتروني أن خدمة الاستعلام عن المخالفات العامة تُمكّن المواطنين والمقيمين من استعراض المخالفات المسجلة عليهم من مختلف الجهات الحكومية المشاركة.

وأكدت منصة أبشر خطوات الاستعلام عن المخالفات العامة تتمثل فيما يلي:

1-الدخول لحساب أبشر.

2- اضغط على «خدماتي».

3- اختيار «استعلامات».

4- النقر على «المخالفات».

5- اختيار «المخالفات العامة».

الاستعلام عن المخالفات المرورية

وكانت الإدارة العامة للمرور حدد آليتي الاستعلام والاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية، موضحة طريقة الاعتراض عليها.

وأكد المرور السعودي أن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر يكون من خلال خلال التسجيل على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ثم ستظهر شاشة عليها اختيار أبشر.

وأضاف المرور السعودي: اضغط على خانة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، وستظهر شاشة أخرى تحتوي على بعض البيانات المطلوب إدخالها، وهى تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية والرقم المرئي، وستظهر المخالفات.

الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية

فيما أوضحت منصة أبشر طريقة الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية والتي تمكن الأشخاص من الاستعلام عن تفاصيل المخالفة المرورية المسجلة عليهم أو على أحد أفراد الأسرة.

وأكدت منصة أبشر على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يمكن الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية من خلال الدخول لحساب المستخدم في أبشر ثم اختيار «خدماتي» ثم اضغط على استعلامات ثم اختر «المرور» ثم «الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية».

الاعتراض على المخالفات المرورية

وأوضح المرور السعودي أن طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية تتمثل في الدخول لحساب المستخدم في أبشر أولًا، ثم اختيار «خدماتي»، ثم «المرور»، وبعدها اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية».

ووفقًا للمرور السعودي، فإنه يمكن الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، ويمكن الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.

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