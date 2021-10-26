نظام للمدفوعات وآلية لدعم منشآت الترفيه

وافق مجلس الوزراء اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام المدفوعات وخدماتها بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لدعم منشآت الترفيه.

رسائل إلى الملك

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على فحوى الرسالة التي تلقاها من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والرسالة التي بعثها للرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، وكذا مضمون الاتصال الهاتفي مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

المبادرات البيئية

وبارك مجلس الوزراء إثر ذلك، نجاح منتدى (مبادرة السعودية الخضراء) وقمة (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)، اللتين استضافتهما المملكة هذا الأسبوع، في تقديم حزمة من المبادرات النوعية لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي والحد من آثاره السلبية، وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتخفيض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مستوى التنسيق الإقليمي في هذا المجال ؛ لإحداث فارق عالمي في حفظ الطبيعة والإنسان ورفع جودة الحياة، و إيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة.

قمة العشرين

وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي أن المجلس أعرب عن تقدير المملكة للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، من خلال العمل الجماعي المشترك، والحرص على استمرارها لإنجاح قمة القادة المقرر عقدها بالعاصمة روما يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

أزمة اليمن

واستعرض مجلس الوزراء، جملة من الموضوعات وتطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، معرباً عن ترحيبه وتثمينه للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي المندد بهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة ومنشآتها المدنية، وعدّه دفعة مهمة للجهود المبذولة لإنجاح مساعي المملكة لإنهاء أزمة اليمن، ودعم الوصول إلى حل سياسي شامل لها.

وجدّد المجلس، موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية وإيجاد حل ‏عادل لها يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتأكيد على ما

عبرت عنه أمام اللجنة الاقتصادية والمالية في الأمم المتحدة من ضرورة إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي ‏بالاستجابة للقرارات والقوانين الدولية وإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من ‏الأراضي العربية المحتلة.

أحداث السودان

وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث في جمهورية السودان، مجدداً الدعوة إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية، والتأكيد على استمرار وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوداني الشقيق ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار لبلاده.

الوضع في ليبيا

وبين القصبي أن المجلس تطرق إلى ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر ( دعم استقرار ليبيا ) الذي عُقد بالعاصمة طرابلس، من دعمها للجهود الدولية للحفاظ على وحدتها وأمن أراضيها، والإشادة بالخطوات المتخذة من السلطة الليبية لتلبية تطلعات الشعب الليبي الشقيق وآماله نحو بلوغ دولة موحدة ذات سيادة تنعم بالأمن والاستقرار والتنمية.

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- التباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة والشباب.

- التباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.

- التباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة.

- التباحث مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في شأن مشروع اتفاقية للتعاون.

- الموافقة على تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية.

- الموافقة على نظام المدفوعات وخدماتها.

- الموافقة على الترخيص لبنك صحار الدولي بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

- الموافقة على انضمام وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة السياحة، والهيئة العامة للترفيه إلى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (46) وتاريخ 1 / 2 / 1428هـ.

- قيام الهيئة العامة للترفيه بتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) توضح آلية ضمان البرنامج لقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الترفيه.

- تعيين مسلّم بن محمد ابوثنين على وظيفة (أمير الفوج الحادي عشر) بالمرتبة (15) بوزارة الحرس الوطني.

- ترقية زكي بن حسن بن صالح العمران إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة (14) بأمانة الشرقية.

- ترقية خالد بن سعيد باجعفر إلى وظيفة (وكيل الأمين لشؤون البلديات) بالمرتبة (14) بأمانة جدة.