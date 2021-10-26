التحذير من الكُهّان في خطبة الجمعة القادمة

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فرص لهطول أمطار رعدية على 4 مناطق والدفاع المدني يحذر
دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول...
18 ألف خدمة إلكترونية قُدمت للمحامين
كشفت وزارة العدل أن بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز" najiz.sa قدمت نحو 18 ألف خدمة إلكترونية متنوعة للمحامين من الجنسين منذ...
أمانة العاصمة المقدسة تزيل تعديات على مساحة 200 ألف م2
أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً ببلدية العمرة الفرعية تعديات في منطقة الشميسي بمكة المكرمة، على مساحةٍ إجمالية تقدر بنحو 200 ألف...
10 % من نفقات الصحة السعودية لعلاج الأسنان
أكدت وزارة الصحة أن صحة الفم تستأثر بنحو 5% إلى 10% من مجموع النفقات الصحية العمومية، معتبرة أن علاج المشكلات الصحية التي تصيب الأسنان...
القبض على باكستاني بحوزته 101.250 كجم من القات
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن دوريات الأمن في...
إطار تنظيمي لتراخيص أجهزة الإنقاذ البحري
يعتزم قطاع المواصلات والاتصالات في الهيئة العامة للنقل تعديل اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ البحري المتنقلة.وتهدف...
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