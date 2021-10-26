التحذير من الكُهّان في خطبة الجمعة القادمة

فرص لهطول أمطار رعدية على 4 مناطق والدفاع المدني يحذر دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ربيع الأول 1443 هـ 20 ربيع الأول 1443 هـ

18 ألف خدمة إلكترونية قُدمت للمحامين كشفت وزارة العدل أن بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز" najiz.sa قدمت نحو 18 ألف خدمة إلكترونية متنوعة للمحامين من الجنسين منذ... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ربيع الأول 1443 هـ 20 ربيع الأول 1443 هـ

أمانة العاصمة المقدسة تزيل تعديات على مساحة 200 ألف م2 أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً ببلدية العمرة الفرعية تعديات في منطقة الشميسي بمكة المكرمة، على مساحةٍ إجمالية تقدر بنحو 200 ألف... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 20 ربيع الأول 1443 هـ 20 ربيع الأول 1443 هـ

10 % من نفقات الصحة السعودية لعلاج الأسنان أكدت وزارة الصحة أن صحة الفم تستأثر بنحو 5% إلى 10% من مجموع النفقات الصحية العمومية، معتبرة أن علاج المشكلات الصحية التي تصيب الأسنان... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 20 ربيع الأول 1443 هـ 20 ربيع الأول 1443 هـ

القبض على باكستاني بحوزته 101.250 كجم من القات صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن دوريات الأمن في... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 20 ربيع الأول 1443 هـ 20 ربيع الأول 1443 هـ

إطار تنظيمي لتراخيص أجهزة الإنقاذ البحري يعتزم قطاع المواصلات والاتصالات في الهيئة العامة للنقل تعديل اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ البحري المتنقلة.وتهدف... الرياض: مؤيد معافا الرياض: مؤيد معافا 19 ربيع الأول 1443 هـ 19 ربيع الأول 1443 هـ

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