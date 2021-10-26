تدريب تبوك التقني والمهني يوقع مذكرة تفاهم مع شركة الكفاح للمقاولات*

وقعت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك اليوم ، مذكرة تفاهم مع شركة الكفاح للمقاولات ، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال توفير الفرص الوظيفية لخريجي التدريب التقني بالمنطقة ، والتعاون في مجال التدريب التعاوني والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المشتركة ، التي من شأنها إعداد الكفاءات للانخراط في سوق العمل .

ووقّع الاتفاقية من جانب ” التدريب التقني والمهني” مدير عام الإدارة المهندس علي البلوي ، فيما وقعها من جانب “شركة الكفاح ” أ. محمد بن عبدالعزيز الشريف .

وأكد المهندس ” البلوي ” أن الإدارة تعمل على تفعيل برامج الشراكة الإستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص ، وتوفير برامج محددة تخدم المصالح المشتركة بين القطاعين تجسيدا لمبدأ الشراكة المستدامة لإحداث الأثر في المجتمع السعودي وإسهامه في تحقيق الاستدامة في الاقتصاد الوطني .

من جهته ثمن ” الشريف ” للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني دورها تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المميزة ، واصفاً هذه الإتفاقية بالإنجاز المهم الذي يهدف إلى المساعدة في توفير فرص العمل الجديدة التي ستحتاجها الشركة ، والقوى العاملة بها على المدى القريب والبعيد .