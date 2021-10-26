أمير منطقة حائل يستقبل نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ حائل:

استقبل عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير في مكتبه اليوم، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبد الرحيم الغانمي.

واستمع أمير حائل لشرح موجز عن البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة؛ للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة، مستعرضًا الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء وبنات المنطقة لدعم مسيرة قطاعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل.

وأشاد بجهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال البرامج النوعية، التي تقدمها لمختلف الجهات والفئات، في ظل دعم القيادة الرشيدة، منوهًا بجهود فرع الوزارة في المنطقة، وتكامله مع الجهات الأخرى لتحقيق المستهدفات والتطلعات.

حضر الاستقبال مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد.