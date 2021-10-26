محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ واس: تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها الميدانية لتقديم أفضل الخدمات للمصلين في المسجد النبوي، بعد تخفيف قيود الإجراءات الاحترازية ورفع الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف، وذلك عبر مواصلة تقديم مياه زمزم لجموع المصلين. ويجري يومياً توزيع أكثر من ٢٧,٠٠٠ عبوة ماء زمزم داخل التوسعات والحرم القديم والروضة الشريفة والقسم النسائي، إضافة إلى ٨,٠٠٠ حافظة ماء زمزم ما بين مبرد وغير مبرد على جميع الممرات داخل المسجد النبوي والمصليات في السطح والساحات مع وجود التباعد بينها، وفتح جميع نوافير الشرب في جميع المرافق.

كانت هذه تفاصيل خبر شؤون المسجد النبوي توزع أكثر من 30 ألف عبوة وحافظة ماء زمزم للمصلين يوميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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