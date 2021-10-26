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وزير السياحة: السفر أصبح كابوسًا بعد كورونا ولابد من الاتفاق على بروتوكولات موحَّدة

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الرياض - محمد عبدالله - قال وزير السياحة أحمد الخطيب، إن السفر أصبح يمثل كابوسا للعديد من دول العالم بعد ، مشيرًا إلى أنه لابد من دفع العالم لاتفاق على برتوكولات سفر موحدة.

وأضاف «الخطيب»، خلال كلمته بجلسة بعنوان «مستقبل السياحة.. وجهات نظر عالمية»، ضمن فعاليات مبادرة «مستقبل الاستثمار»، أن قطاع السياحة تأثر كثيرًا بجائحة كورونا ويواجه أزمة معقدة وقصيرة الأمد، مطالبا بوجود عدالة في توزيع اللقاحات حول العالم.

وتابع: «فقدنا 60 مليون وظيفة في القطاع السياحي بسبب كورونا».

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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