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وزير الاستثمار: السعودية وفرت فحوصات ولقاحات كورونا لـ10 ملايين مغترب

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الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن جائحة تسببت في صدمة كبيرة لقطاع الأعمال، مشيرا إلى أن المملكة على الرغم من الضبابية في الجائحة إلا أنها تقدمت وأثبتت مرونتها.

وأضاف الوزير الفالح، خلال كلمته في جلسة بعنوان «مشاركة القطاع الحكومي والخاص في إعادة صياغة العقد الاجتماعي»، بمؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، أن وفرت فحوصات كورونا وكذلك اللقاحات للعديد من المغتربين، الذين وصل عددهم إلى قرابة ١٠ ملايين شخص.

وتابع: «الجائحة علمتنا الكثير من الدروس في قطاعات مختلفة، والمملكة جعلت الحفاظ على الوظائف أولوية، إضافة إلى الحفاظ على سلاسل الإمداد».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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