هل يمكن لصاحب العمل تعديل عقد الموظف بعد توثيقه ؟

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت منصة «قوى»، الواجهة الجديدة لقطاع العمل، والتابعة لإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إمكانية قيام صاحب العمل بتعديل العقد الموثق بعد موافقة الموظف.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد المنصة، حول: هل يمكن في «قوى» تعديل العقد الموثق بعد موافقة الموظف؟

وأوضحت المنصة أنه يمكن لصاحب العمل تعديل العقد الموثق وإرساله إلى الموظف للموافقة أو الرفض، فإذا وافق الموظف أُعتمد العقد الجديد، وإذا رفض الموظف التعديل على العقد يبقى العقد القديم على ما هو عليه.

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