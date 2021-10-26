هيئة الزكاة: 3 حالات غير مشمولة بتعديل ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

الرياض - محمد عبدالله - جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التذكير، بثلاث حالات لا يشملها قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، والذي يبدأ تطبيقه من 1 نوفمبر المقبل.

وذكرت هيئة الزكاة –عبر تويتر- أن الحالات الثلاث هي:

ـ التوريدات التي تتم بين منشأة ومنشأة أخرى.

ـ التوريدات التي تتم بين المنشآت وبين الأفراد.

ـ التوريدات التي تتم من قبل مقاولي الباطن لمقاول رئيسٍ متعاقد مع جهة حكومية.

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