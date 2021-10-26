المرور: 4 خطوات لإلغاء مستخدم مركبة

الرياض - محمد عبدالله - حددت الإدارة العامة للمرور خطوات إلغاء مستخدم مركبة، مشيرة إلى شروط وخطوات إضافة مستخدم فعلي لمركبة.

وأوضح المرور السعودي عبر الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر أن خدمة إلغاء مستخدم مركبة تُمّكِن الفرد من إلغاء مستخدم فعلي لإحدى المركبات التي يملكها إلكترونيًا.

وأكد المرور السعودي أن خطوات إلغاء مستخدم مركبة تتمثل فيما يلي:

1-الدخول على الحساب الخاص بالمستفيد على أبشر.

2-اختيار «خدمات المركبات».

3-الضغط على «خدمات مركبات».

4-اختيار«إدارة المركبات».

وأشار المرور السعودي إلى أنه لا يمكن إلغاء التفويض في حال وجود مخالفات على المفوِّض أو المفوَّض له.

إضافة مستخدم فعلي لمركبة

في السياق ذاته، أكد المرور السعودي عبر موقع أبشر الإلكتروني أن شروط إضافة مستخدم فعلي لمركبة تتمثل فيما يلي:

1-يمكن إضافة مستخدم فعلي واحد فقط لكل مركبة.

2-صلاحية رخصة السير وعدم وجود بلاغ عليها ووجود تأمين سارٍ.

3-يحق للمستخدم الفعلي القيادة داخل المملكة فقط.

4-لن تتم إضافة مستخدم فعلي إلا على المركبات التي يسمح بقيادتها برخصة قيادة خاصة (خصوصي).

5-وجود رخصة قيادة سارية المفعول.

6-الخدمة تشمل المواطنين فقط.

خطوات إضافة مستخدم فعلي لمركبة

ويمكن إضافة مستخدم فعلي لمركبة من خلال اختيار «خدمات المركبات» ثم الضغط على «خدمات إدارة المركبات» ثم «إصدار تفويض إضافة مستخدم فعلي»، وفقًا للمرور السعودي.

وأشار المرور السعودي إلى أن المخالفات المرورية الواقعة على المركبة تُسجل على المستخدم الفعلي إذا لم يكن هناك مفوض بقيادة المركبة.

الاعتراض على المخالفات المرورية

وكان المرور السعودي أوضخ طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية والتي تتمثل في الدخول لحساب المستخدم في أبشر أولًا، ثم اختيار «خدماتي»، ثم «المرور»، وبعدها اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية».

ووفقًا للمرور السعودي، فإنه يمكن الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، ويمكن الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.

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