الجوازات السعودية: 8 شروط لإصدار الإقامة

الرياض - محمد عبدالله - حددت المديرية العامة للجوازات شروط وخطوات إصدار هوية مقيم، لافتة إلى رسوم إصدارها.

وأوضحت الجوازات السعودية عبر موقع أبشر الإلكتروني أن خدمة إصدار هوية مقيم تمكن الفرد من إصدار إقامة لأحد أفراد الأسرة أو للعمالة المنزلية المسجلين لديه إلكترونيًا.

شروط إصدار الإقامة

وأكدت الجوازات السعودية أن شروط إصدار هوية مقيم تتمثل فيما يلي:

1-سداد رسوم إصدار الإقامة ومخالفة التأخير إن وجدت.

2-سداد المخالفات المرورية المسجلة على أفراد الأسرة أو العامل إن وجدت.

3-وجود رقم دخول «رقم الحدود».

4-اجتياز الفحص الطبي لأحد أفراد الأسرة أو العامل، في المراكز الطبية المعتمدة.

5-وجود الفرد المراد إصدار الإقامة له أو العامل داخل الأراضي السعودية.

6-سريان جواز سفر الفرد المراد إصدار الإقامة له أو العامل عند استخدام الخدمة.

7-تسجيل بصمة وصورة الفرد المراد إصدار الإقامة له أو العامل أو فرد الأسرة .

8-ألا يكون العامل مسجلًا كمتغيب عن العمل.

إصدار الإقامة للعمالة المنزلية

ولفتت الجوازات السعودية أن خطوات إصدار هوية مقيم للعمالة المنزلية تتطلب الدخول على حساب الشخص في أبشر ثم الضغط على «خدمات العمالة» ثم اختيار «خدمات» ثم الضغط على «إصدار الإقامة».

إصدار الإقامة للمرافقين

تابعت الجوازات السعودية أن خطوات إصدار هوية مقيم للمرافقين تتطلب الدخول على حساب الشخص في أبشر ثم اختيار «خدمات أفراد الأسرة»، ثم الضغط «خدمات» ثم اختيار «إصدار الإقامة».

وأشارت الجوازات السعودية إلى أن رسوم إصدار هوية مقيم تبلغ 600 ريال للعمالة المنزلية، و500 ريال لفرد الأسرة المقيم بعد بلوغه السن القانوني.

عقوبات عدم تجديد الإقامة

وكانت أكدت الجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن عدم تجديد هوية مقيم يُعرِّض صاحبها للعقوبات، موضحةً أن عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» في المرة الأولى غرامة مالية قدرها «500 ريال».

وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعَف العقوبة لتصل إلى «1000 ريال» وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف عن البلاد.

وأوحت الجوازات أنه يمكن التأكد من مدة سريان «هوية مقيم» وتجديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر»، أو عبر بوابة «مقيم» الإلكترونية.

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