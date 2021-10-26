«الأرصاد» تتوقَّع حالة مطرية على 12 منطقة وتوضح التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على 12 منطقة، بدءا من غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

وذكر المركز –عبر تويتر- أن الحالة المطرية تشمل مناطق: عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك والشرقية.

وأشارت الأرصاد إلى أن الفرصة تتهيأ يومي الأربعاء والخميس لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة (قد تودي إلى جريان السيول وتصحب غالبا برياح نشطة مثيرة للغبار) على المناطق التالية:

منطقة عسير وتشمل (ابها، محايل، المجاردة، رجال ألمع، بارق، تنومة، النماص، بلقرن). ومنطقة جازان وتشمل (جازان، بیش، أبوعريش، الطوال، صامطة، فرسان، فيفاء، العارضة، الداير، هروب، الخوبة)، ومنطقة الباحة وتشمل (الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواه)، ومنطقة مكة المكرمة وتشمل (ميسان، إضم، العرضيات).

بينما يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها يومي الخميس والجمعة، على أجزاء من مكة المكرمة (الطائف، مكة المكرمة، الجموم، الكامل، خليص)، في حين لا يستبعد أن تتأئر (جدة، رابغ، الليث، القنفدة) | بتواجد السحب الرعدية الممطرة وتأثير الرياح الهابطة شديدة السرعة المثيرة للغبار خلال نفس الفترة.

كما يتوقع أن تتهيأ الفرصة يوم الخميس والجمعة لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى المتوسطة (قد تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار) على المناطق التالية:

منطقة المدينة المنورة وتشمل (المدينة المنورة، خيبر، العيص، المهد، الحناكية، ينبع)، ومنطقة حائل وتشمل (حائل، الغزالة، بقعاء ومعظم محافظات المنطقة)، ومنطقة الحدود الشمالية وتشمل (عرعر ورفحاء)، ومنطقة الجوف وتشمل (سکاكا، دومة الجندل)، ومنطقة تبوك وتشمل (تبوك، تيماء)، والمنطقة الشرقية وتشمل (حفر الباطن، القيصومة)

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