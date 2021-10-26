الوزير الخطيب: 54 % من موظفي القطاع السياحي في المملكة من النساء

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، إن 54% من موظفي القطاع السياحي في المملكة هم من النساء.

وأضاف وزير السياحة خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار (وفقًا للإخبارية)، أن الكثير من وظائف قطاع السياحة تستهدف النساء، وأن 80% من مشاريع قطاع السياحة تخدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن سكان العالم نحو 7 مليارات شخص منهم 20% أو ما يوازي 1.6 مليار شخص سافروا خلال عام 2020م وكان هذا رقما قياسيا.

يُشار إلى أن أعمال الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2021، انطلقت اليوم الثلاثاء بالرياض، والتي تقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات تحت عنوان «الاستثمار في الإنسانية» وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 2000 بعثة، و5 آلاف مشارك من صناع القرار، وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم.

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