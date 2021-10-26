وزير الشؤون الإسلامية يوجِّه بتخصيص خطبة الجمعة للتحذير من خطر الكهانة

الرياض - محمد عبدالله - وجه وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة لتذكير الناس بخطر الكهانة والتحذير منها ودعوتهم للمحافظة على التوحيد.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أن وزير الشؤون الإسلامية، وجه خطباء الجوامع في مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة (23 / 3 /1442هـ)، لتذكير الناس بخطر الكهانة، والتحذير من إتيان الكهّان وأمثالهم، وبيان الوعيد المترتب على ذلك، ودعوة الناس إلى حفظ توحيدهم مما يناقضه أو ينقصه.

من جهة أخرى، أقامت المشيخة الإسلامية بجمهورية ألبانيا، مساء أمس الإثنين، بالعاصمة تيرانا، حفل استقبال تكريمًا لوزير الشؤون الإسلامية، الذي يزور ألبانيا حاليًا تلبية لدعوة المشيخة الإسلامية بالجمهورية، وحضر الحفل جمع من العلماء والمفتين وأساتذة الجامعات والمدارس الإسلامية.

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