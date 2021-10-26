إشادة بِرَد وزير الطاقة على تصريحات بايدن حول أسعار النفط

الرياض - محمد عبدالله - أشاد خبراء ورواد بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، برد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول علاقة المملكة بارتفاع أسعار النفط.

وخلال مقابلة مع وكالة «بلومبرج»، طلب المذيع من وزير الطاقة التعليق على تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن، ألقى خلالها باللوم على المملكة بسبب ارتفاع أسعار النفط، ما أدى إلى صعود أسعار الوقود في الولايات المتحدة.

فقال وزير الطاقة ردًا على المذيع: لن أتطرق لذلك لأنه يتجاوز مسؤولياتي، أنا مختص تقني وأتعامل مع الأمور التقنية، أسعار الوقود مرتفعة لأنها تخلط بالإيثانول الذي ارتفع سعره 10 أضعاف.

وأضاف: ارتفعت أسعار الوقود بسبب قلة المخزون في الولايات المتحدة، أسعار الوقود مرتفعة لأن هناك ما بين 2 إلى 2.5 مليون برميل من القدرة الإنتاجية لا تزال معطلة بسبب الإعصار، استيراد النفط الخام لن يساعد بذلك ما سيساعد هو جعل الوقود أكثر وفرة، أو بصفتي مختص فني ولا أعرف مدى دقة هذا، بالحد من تصدير الوقود.

واعتبر خبراء أن رد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان كان بمنتهى الدبلوماسية والحكمة، وأشار أحدهم إلى أن اقتراح الأمير حول وقف الصادرات الأمريكية أحد حلول ارتفاع الأسعار ليس سوى درس في القرار السيادي بالمجان.

وأكد أن رد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على تساؤل الصحفي يعكس المهنية والشمولية في الحديث وتحديد النقاط الحقيقية والأساسية لأسباب ارتفاع النفط بعيداً عن تصدير الأزمات أو الخطابات الشعبوية والتهرب من المسؤولية.

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