أمير عسير يكرِّم مواطنَيْن بصفتهما نموذجين في قيمتي العفو والوفاء

الرياض - محمد عبدالله - كرَّم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مواطنَيْن، بصفتهما أنموذجين في قيمتي العفو والوفاء، لتنازل الأول عن حقه لوجه الله تعالى دون قيد أو شرط، وقيام الآخر بنقل موقف إنساني لأمير المنطقة عن محافظ طريب.

وذكرت إمارة عسير –عبر تويتر- أن الأمير تركي بن طلال، كرم خلال ترؤسه اجتماع متابعة مشروعات المشهد الحضري الـ44 بالمنطقة، المواطن السراج بن كردم القحطاني، تقديرًا لموقفه النبيل بصفته أنموذجا في قيمة العفو، وذلك بقبوله شفاعة أمير المنطقة في مجلس للصلح، بعد تعرضه في لحظة غضب لاعتداء من أحد المواطنين، حيث تم عرض شفاعة أمير المنطقة، فما كان منه إلا أن تنازل عن كل شروطه مستجيبًا للشفاعة راغبًا فيما عند الله من الأجر والثواب.

كما كرم المواطن علي بن ناصر آل أبو صبار، تقديرا لموقفه النبيل بصفته أنموذجا في قيمة الوفاء؛ حيث نقل لأمير المنطقة ما قام به محافظ طريب محمد بن عامر، من موقف إنساني، بعد استيقافه في إحدى النقاط الأمنية بمحافظة طريب خلال حظر التجول؛ حيث تفهم المحافظ خلاله أسباب خروجه وقت الحظر ليتم السماح له وقبول الأسباب التي أدت إلى ذلك.

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