«الغذاء والدواء» توجه رسالة هامة للمستهلكين بشأن العبارات التحذيرية على بطاقة المنتجات الغذائية

الرياض - محمد عبدالله - نصحت هيئة الغذاء والدواء، المواطنين بضرورة قراءة العبارات التحذيرية المدونة على عبوات المنتجات، مؤكدة أنها تمكِّن المستهلك من معرفة بعض المكونات التي قد لا تناسب حالته الصحية.

وأوضحت «الغذاء والدواء»، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن العبارات التحذيرية تكتب على بطاقة المنتجات الغذائية لتوضيح المكونات التي لا تتناسب مع بعض فئات المجتمع مثل: «الحوامل، والمرضعات، والأطفال، ومرضى القلب، والرياضيين».

وأشارت «الغذاء والدواء»، إلى أن المنتجات الغذائية المحتوية على كافيين بكمية تزيد عن 150 ملغ/لتر، غير مناسبة للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والرياضيين، كما أن تناول المنتجات المحتوية على السوربيتول أو الزيليتول، بكمية تزيد على 40 جم في اليوم قد يسبب الإسهال.

وأكدت «الغذاء والدواء»، أنه في حال احتوى المنتج الغذائي على أي من العبارات التحذيرية، فإن للمستهلك الحق في اختيار المنتج الغذائي أو تركه.

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