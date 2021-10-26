البروفيسور غادة المطيري: منتدى مستقبل الاستثمار سيجلب أفضل العقول

الرياض - محمد عبدالله - أكدت البروفيسور غادة المطيري، أن منتدى مستقبل الاستثمار، سيجلب أفضل العقول الشبابية بالعالم من أجل إيجاد تأثير إيجابي للبشرية.

وقالت «المطيري»، خلال كلمتها في افتتاح أعمال المنتدى: «سنناقش في مبادرة مستقبل الاستثمار، الشراكات التي يمكنها أن تجمع نقاط قوة مختلفة لمشاركة الأهداف».

وأضافت أن المنتدى سيكون منصة للتعاون والشراكة تناقش نقاط الأولويات والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي.

وانطلقت، قبل قليل، فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة بتجمُّع أكثر من ألفي بعثة وخمسة آلاف مشارك في الرياض، تحت شعار «الاستثمار في الإنسانية»، ويستضيف الحدث العالمي، القادة والخبراء والمستثمرين والمبتكرين وأبرز الشخصيات الإعلامية من جميع أنحاء العالم، من أجل استكشاف الحلول الرائدة التي تتصدّى للتحديات المجتمعية.

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