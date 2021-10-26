الشورى يوافق على مذكرة تفاهم مع روسيا لتحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب

الرياض - محمد عبدالله - وافق مجلس الشورى، على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة، وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا الاتحادية، وذلك للتعاون في مجال تقنيات تحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب.

وذكر المجلس –عبر تويتر- أن الشورى وافق أيضا على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ووزارة البيئة في اليابان للتعاون في مجال البيئة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة للسنة الثانية من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

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