الشيخ محمد بن زايد يرحب بطموح السعودية للوصول إلى الصفر الكربوني

الرياض - محمد عبدالله - رحب ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. الشيخ محمد بن زايد، بالأهداف الطموحة للسعودية في الوصول إلى الصفر الكربوني.

وقال بن زايد –عبر تويتر- : «نرحب بالأهداف الطموحة للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني في السعودية والبحرين الشقيقتين.. توجه إستراتيجي يجسد دور المنطقة في إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ».

وتابع قائلا: «الإمارات حريصة على تنسيق المواقف والجهود مع الأشقاء والأصدقاء لبناء مستقبل آمن للبشرية».

كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلن يوم السبت الماضي في افتتاح منتدى مبادرة السعودية الخضراء، أن المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في عام (2060م) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خططها التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع «خط الأساس المتحرك»، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

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