السعودية | مدير تعليم الجوف يدشن برنامج إدارة الأداء الوظيفي

المناطق ـ الجوف:

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، برنامج إدارة الأداء الوظيفي في مركز التدريب الشمالي، والذي تنفذه إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات.

وقال “الغامدي”، إن إدارة الأداء تعتبر نقطة تحول ومشروع جديد وهو التحول داخل المملكة العربية السعودية، “والأداء الذي كان يقاس في السابق بإعطاء درجة تقييم في نهاية العام، أصبح الآن ليس بهذا المفهوم إنما إدارة من بداية العام تعتبر كميثاق بين المدير والموظف”.

وتطلع الغامدي بأن تحقق هذه الدورات أهدافها ويكون لها أثر ملموس ومطبق داخل المدارس، “فالمدرسة هي الوحدة الأساسية والنواة التي من خلالها نستطيع أن نضع القرار الجديد والجيد من داخل المدارس”.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الموارد البشرية خالد بن عبدالله الرويشد، أن هذا البرنامج يأتي مساهمة في تعزيز جاهزية الميدان لتطبيق نظام الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية، “وقد قررت الإدارة إقامة عدد من البرامج التدريبية في المنطقة تحت مسمى “إدارة الأداء الوظيفي” وتستهدف مديري ومديرات الإدارات والمكاتب والمراكز ورؤساء الأقسام والوحدات ومديري المدارس في جميع المراحل”.

وقال إن دور المدير في إدارة الأداء يكون دوره في جمع المعلومات المطلوبة لتحديد أهداف الأداء للموظفين واقتراح أهداف الأداء للموظف وتحديد الأوزان النسبية لها ومناقشة مسودة ميثاق الأداء مع الموظف واعتماد المدير الأعلى للميثاق و المراجعة نصف السنوية للأداء وتحديد موعد لمناقشة تقييم لنهاية العام واعتماد التقدير العام للموظف، وأخيراً الرفع لإدارة الموارد البشرية لتتم عملية التصنيف الإجباري.