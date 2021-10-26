محمد بن مسعود - الدمام - 03-20-1443 12:54
صدى تبوك – واس :
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن توفر 58 وظيفةً مؤقتةً لمدة 90 يوماً (للرجال فقط) خاضعةً لنظام التأمينات الاجتماعية بمسمى مراقب ميداني (تشوه بصري).
وأوضحت الأمانة انه سيتم فتح باب التقديم على الوظائف المتاحة ابتداءً من اليوم – إلى يوم الخميس 22-3-1443هـ الموافق 28-10-2021م على الرابط التالي: https://www.holymakkah.gov.sa/Static…n-monitor.aspx
واشترطت الأمانة بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، غير موظف ومتفرغ لأعمال الأمانة ، وأن يكون عمره مابين (20-35) عاماً، إضافةً إلى اجتياز المقابلة الشخصية .
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة العاصمة المقدسة تُعلن عن توفر وظائف مؤقتة للرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.