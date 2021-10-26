شتاينماير يطلب من ميركل مواصلة العمل

محمد بن مسعود - الدمام - طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير من أنغيلا ميركل الاستمرار في إدارة أعمالها كمستشارة حتى تعيين خليفة لها.
وحسبما أفاد المكتب الصحفي لرئيس الدولة، اليوم الثلاثاء، “طلب الرئيس فرانك فالتر شتاينماير اليوم من المستشارة الاتحادية مواصلة إدارة الأعمال حتى يتم تعيين خليفة لها”.
وتستعد المستشارة الألمانية التي تحكم البلاد منذ نحو 16 عاما، لمغادرة المسرح السياسي، أواخر العام الحالي، بعدما أعلنت قبل عامين، نيتها فتح الطريق أمام الجيل الجديد لقيادة البلاد.
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