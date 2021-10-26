محمد بن مسعود - الدمام - 26 أكتوبر 2021 – 20 ربيع الأول 1443 12:45 PM شاركت به 8 جهات حكومية أبرزها مكافحة المخدرات ورئاسة أمن الدولة في اليوم الثالث بمعرض “دارنا بلا مخدرات”.. 4 محاضرات تتناول أبرز مخاطر هذه الآفة في اليوم الثالث بمعرض “دارنا بلا مخدرات”.. 4 محاضرات تتناول أبرز مخاطر هذه الآفة

دخل معرض “دارنا بلا مخدرات” المقام بمجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية، يومه الثالث وسط حضور لطلاب وطالبات المدارس ووفود من جهات حكومية؛ حيث دشنه نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد الحمدان الأحد الماضي، بحضور قائد مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية اللواء ركن سليمان الهذيلي وعدد من الضباط وكبار المسؤولين العسكريين بالمنطقة الغربية، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل.

شاركت في المعرض 8 جهات حكومية أبرزها مكافحة المخدرات، ورئاسة أمن الدولة، والأدلة الجنائية بمحافظة جدة؛ حيث عرضت كل إدارة دورها في محاربة آفة المخدرات، والجهود التي تبذلها في هذا المجال، وتحتوي محاضرات اليوم على 4 محاضرات بدأت بمحاضرة عن مخاطر الحشيش وما يسببه من آفات ومشاكل لمتعاطيه، ثم محاضرة عن الكشف عن المخدرات بالأجهزة الحديثة، ثم محاضرة عن الطرق الحديثة في الكشف عن المواد المخدرة، ثم محاضرة عن البرامج التوعوية التقنية والتكنولوجية والرقمية في مجال الإدمان.

الكلمات المفتاحية