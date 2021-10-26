اخبار الخليج – بأغلبيّة ساحقة.. النوّاب يرفض مشروع قانون لحماية الحرف التقليدية

محمد بن مسعود - الدمام - رفض مجلس النوّاب بأغلبيّة ساحقة مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية يهدف المشروع بقانون إلى حماية المنتجات اليدوية التراثية، لما لها من قيمة حضارية وتاريخية تسهم في تعزيز السياحة ودعم المنتجات الوطنية، وعكس الصورة المناسبة للواجهة الحضارية لمملكة البحرين، وذلك من خلال تشكيل لجنة وطنية مختصة بحماية المهن الحرفية اليدوية التقليدية.

ويؤكد القانون على فرض تعرفة جمركية على كافة المنتجات المصنعة خارج المملكة والمصنفة على أنها منتجات حرفية تقليدية بنسبة 20% من قيمة المنتج.

ورأى النواب انه لاحاجة للمشروع بقانون الذي جرى تداوله في الدورة السابقة لمجلس النواب، داعين الى إعادة النظر في المشروع بعد صدور مرسوم جديد بتشكيل لجنة جديدة لحماية المنتجات الحرفية واحالتها الى «الثقافة» الأمر الذي يعني تحقّق المشروع بقانون على أرض الواقع بعد صدور المرسوم الجديد.

اضافة الى وجود اللجنة المشكلة بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985. مؤكدة أنه يمكن إسناد اختصاصات اللجنة المقترحة إلى (لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية) بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه أّكّد النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان ان الحرف الديوية بحاجة الى دعم اكبر واعمق اسوة بجميع الدول التي تعمل على دعم الحرف التقليدية، كما استشهد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد بمثل يقول: الي ماله أوّل.. ماله تالي» للتأكيد على ضرورة دعم الحرف التقليدية والحفاظ عليها لما تشكله من ارث حضاري عميق لمملكة البحرين.