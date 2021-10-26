اخبار الخليج – الشاعر البحريني علي المؤلف يخطف المركز الأول في مسابقات د. سعاد الصباح العربية

محمد بن مسعود - الدمام - بعد استحقاقه جائزة البابطين لأفضل قصيدة، أحرز الشاعر البحريني علي حسن المؤلف المركز الأول عن ديوانه المخطوط في مسابقات د. سعاد الصباح للإبداع الفكري والأدبي للعامين 2018-2019 والتي أزيح ستار نتائجها مؤخرًا، محقِّقًا منجزًا عربيًا آخر يضاف إلى سجل إنجازاته الأدبية، وجاعلًا مملكة البحرين فخورة بشبابها المبدع.

ويأتي فوز الشاعر المؤلف بالمركز الأول عن فئة الشعر ضمن الشق الثاني من المسابقات، والمتمثلة في مسابقة الدكتورة سعاد الصباح للأبداع الفكري والأدبي، في حين فاز حسين آل عمّار من السعودية بالجائزة الثانية وحل عمر الرّاجي من المغرب في المركز الثالث.

وأوضحت الدار أنَّها تحرص على استحداث مواضيع للمسابقات تحتاجها المكتبة العربية حيث تقوم الدار بطباعة البحوث والمؤلفات الفائزة بالمراكز الأولى فضلا عن الجوائز المادية التي يحصل عليها الفائزون.

وأعربت الدكتورة سعاد الصباح عن سعادتها لما شهدته الجائزة من رواج وتطور على مستوى التحكيم والمشاركات مؤكدة أن المرحلة المقبلة في مسابقات الدار بشكل عام سوف تشهد تطورا على مستوى المسابقات وسبل توصيلها إلى مستحقيها في الدول العربية كافة.

يذكر أن مسابقات دار سعاد الصباح انطلقت منذ 1988، وهي من المسابقات الأطول عمراً في الساحة العربية، وتمسكت باستمراريتها الشاعرة د. سعاد الصباح على مر السنين، وقدمت لها الكثير، ولقيت مشاركة عربية ضخمة على امتداد الأرض العربية، وشارك فيها كتاب ومبدعون أصبحوا فيما بعد أعلاماً في ساحة الثقافة والأدب والإبداع العربي، وشارك في تحكيم لجانها عبر مرور أكثر من 29 عاماً ثلة من عمالقة الأدب والفكر والثقافة العرب.

وعبّر الشاعر علي المؤلف، عن اعتزازه برفع راية المملكة في ميادين الإبداع والصدارة، مؤكدا أن مملكة البحرين معطاءة ولّادة ومؤكدًا على استحقاقه حصاده المستمرّ، واستحقاق شباب وطنه تسنم الطليعة.

هذا ويشار إلى أن الشاعر حاصل على العديد من الجوائز الأدبية العربية وأبرزها الوصول للمرحلة قبل الختامية من برنامج أمير الشعراء الثامن، وجائزة البابطين لأفضل قصيدة في دورتها 17، والجائزة الثانية في مسابقة راشد بن حميد في دورتها 38، ومشارك في العديد من المهرجانات العربية أبرزها مهرجان الشارقة للشّعر العربي في دورته الـ 18.